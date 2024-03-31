مسلسل سر المسجد الحلقة 21.. دعاء مَن يبيع أو يشتري داخل المسجد

تناول مسلسل سر المسجد نهي الين الإسلامي عن القيام بأي عمليات بيع أو شراء داخل المسجد أو البحث عن الضالة داخل المسجد.

حكم البيع والشراء في المسجد

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): "إذا رأيتم مَن يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك".

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله (ص) عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار.. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.

حكم البحث عن الضالة في المسجد

لا يجوز ذلك، يقول النبي ﷺ: من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، ينشد: يعني: يطلب ضالة، يقول: من يعرف كذا، من يدل على كذا، ما يجوز هذا في المساجد، لم تبن لهذا، ولكن يقف عند المسجد من خارج، عند باب المسجد من خارج وينادي لا بأس.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 22 وقنوات العرض

تعرض الحلقة 22 من مسلسل سر المسجد غدًا الإثنين، عقب أذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.