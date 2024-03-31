بدء التفتيش المالى والإدارى للهيئات الرياضية

تبدأ اللجان الرقابية والمالية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة في فحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية، على نطاق كل محافظات الجمهورية من اتحادات رياضية وأندية عامة وأندية الشركات، وذلك في ضوء الدور الرقابي للوزارة لضبط الأداء المالي والإداري للهيئات الرياضية بالدولة.



وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كل أعمال الهيئات الرياضية من النواحى المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات، على أن تقوم تلك اللجان برفع تقاريرها التفصيلية إلى الوزارة ومختلف الجهات الرقابية بالدولة لاتخاذ ما يلزم تجاهها وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.



وزير الشباب يجتمع باللجنة التنفيذية لتطوير منظومة الطب الرياضي

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة التنفيذية لتطوير منظومة الطب الرياضي، لبحث سُبل تطوير منظومة الطب الرياضي بشكل متكامل، بجانب النواحي التسويقية والاستثمارية.

آليات تطوير وحدات الطب الرياضي وتأسيس قاعدة البيانات الوطنية

تطرقت اللجنة التنفيذية من خلال عرض توضيحي إلى آليات تطوير وحدات الطب الرياضي من خلال تأسيس قاعدة البيانات الوطنية، إنشاء تطبيق إلكتروني موحد، إنشاء غرفة تحكم لتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، دعم البحث العلمي، استهداف الاعتمادات الدولية، الدورات التدريبية الموجهة، والاستثمارات الداعمة لتحقيق الاستدامة المالية بالشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الرعاة.