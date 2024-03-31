الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس إدارة الزرقا

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، عدة مدارس بإدارة الزرقا التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

شملت الجولة مدارس الزرقا الإعدادية بنات والزرقا الثانوية التجارية وعزبة فرح سالم الابتدائية والمستقبل الرسمية للغات وجهاد الكيال الابتدائية وعباس الكيال الإعدادية وعزت الشامي الابتدائية.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد وكيل الوزارة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه وكيل الوزارة بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.

وأثنى على المجهود المبذول في تنفيذ هذه الدورة الرمضانية بشكلها الجديد وأكد على أهمية الاستمرار في دعم تلك المواهب وتذليل الصعاب التي تحول دون استمرار تنميتها.

وعلي هامش تلك الحدث كرم "وكيل الوزارة" الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في رياضة المصارعة.

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