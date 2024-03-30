ربع نهائي الكونفيدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة فيوتشر والزمالك

أُقيم مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة الإجتماع الفني الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدًا الأحد بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملًا، ويرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي الزمالك اللون الأبيض كاملًا ويرتدي حارس مرماه اللون الأصفر كاملًا.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويختتم فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفي تدريبات فريقه الليلة استعدادًا للقاء الزمالك غداَ في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

ووضع تامر مصطفي خطة متوازنة للاعبين من اجل تطبيقها غدًا للحفاظ على نظافة الشباك على ان يعتمد فريقه على الهجمات المرتدة.

من جانب أخر وحه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري على كل ما قام به من مجهودات وأعمال للوقوف بجوار أحمد رفعت لاعب الفريق الأول بعد المحنة الأخيرة التي تعرض لها، وكذلك جماهير الإتحاد العظيمة التي ساندت الفريق بداية من الملعب والنداء على الحكم وسيارة الإسعاف وطلب إيقاف المباراة إلى الذهاب للمستشفى للمساندة والتنظيم، بل والسهر العديد من الأيام لتلبية وتسهيل ما تحتاجه إدارة النادي.

ويؤكد نادي مودرن فيوتشر أن كافة كلمات الشكر والثناء والتقدير لا تكفي ما قام به الأستاذ محمد مصيلحي منذ الدقيقة الأولى وتصرفه ليس فقط كرئيس نادي رياضي بل كمسئول وأب لجميع عناصر اللعبة، وتتمنى إدارة النادي التوفيق لنادي الاتحاد وجماهيره في جميع المنافسات الرياضية تحت قيادة رجل عظيم ستخلد له العديد من المواقف، وجماهير الإتحاد التي من الفخر إرتداء قميص فريقها، وتبقى أبواب نادينا مفتوحة لهم دائما وأبدًا.