الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد نجاح التجربة.. اتحاد الكرة يخاطب CAF لاعتماد استاد عاصمة مصر

استاد مصر
استاد مصر

بدأ مسؤولو اتحاد الكرة خطوات جادة بشأن مخاطبة الاتحادين الدولى والإفريقى لكرة القدم (CAF)، لاعتماد استاد مصر في الإدارية الجديدة ليكون أحد ملاعب الفراعنة بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة.

تحرك الجبلاية جاء بعد نجاح تجربة استضافة مباريات منتخب مصر على استاد العاصمة الإدارية بعدد كبير من الجماهير دون أي أزمات أو تكدس مروري، كما يحدث فى بعض الملاعب الاخرى فى المباريات التى تشهد حضور جماهيرى كبير.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مبارياته الدولية فى المسابقات الرسمية الخاصة بالاتحادين الدولى والافريقى على 3 ملاعب محدده مسبقا من قبل الجبلاية وهى استاد القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية والدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يتم بدء أحد هذه الملاعب الثلاث باستاد العاصمة الإدرية أو إضافته كملعب رابع، وذلك بشكل رسمى حتى يتم إقامة مباريات الفراعنة على هذا الملعب سواء فى تصفيات أمم أفريقيا أو كأس العالم.

ووفقًا للبروتوكول المعمول به من قبل فيفا، سيتم ارسال لجنة متخصصة لمعاينة الملعب من اجل اعتماده رسميًا، قبل قيده فى سجل الملاعب الرسميىة التى تستضيف مباريات الفراعنة.

ولن تحتاج لجنة FIFA لمجهود كبير فى مهمة اعتماد ملعب استاد مصر، بعد البروفة الرائعة التى شهدها العالم خلال استضافة الملعب لمباراتى منتخب مصر أمام نيوزيلندا وكرواتيا فى افتتاح وختام بطولة عاصمة مصر الدولية التى انتهت فعالياتها أمس، وتوج بها منتخب كرواتيا.

وخسر منتخب مصر أمام كرواتيا بنتيجة 2-4 فى نهائى البطولة الودية بعد الفوز فى مباراة الافتتاح على نيوزيلندا بهدف دون رد.

ويعد استاد مصر أحد القلاع الجديدة التى تضاف إلى الملاعب العملاقة التى تمتلكها مصر كبنية تحتية رياضية تمكنها من استضافة كبرى المحافل الدولية مستقبلاً.

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