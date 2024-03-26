اليوم.. انطلاق اختبارات شهر مارس لصفوف النقل بالمراحل الثلاثة

تبدأ المدارس، اليوم الثلاثاء، عقد اختبارات شهر مارس، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024، لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تكون أسئلة الاختبار للشهر الثاني، عن المنهج المقرر لشهر مارس، ومنع وضع أسئلة من باقي المنهج.

من جهته، أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب المرحلة الثانوية وذلك يوم الأحد 24 مارس والتي تستمر حتي يوم الاثنين 8 ابريل 2024، ولطلاب المرحلة الابتدائية بداية من يوم الاثنين 25 مارس حتي يوم الاربعاء 3 ابريل، ولطلاب المرحلة الاعدادية بداية من يوم الاثنين 25 مارس حتي يوم الاحد 7 ابريل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة المسابقة القومية (الرائد العام) المثالى "مديرو المدارس" للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى".

وتأتى هذه المسابقة انطلاقا من دور الوزارة في دعم التفوق القيادي والمجتمعي والجهود المستمرة لاتحاد مدارس الجمهورية في تعزيز الابتكار والتفوق في القيادة والخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة، والتعرف على قدرات ومواهب مديري المدارس.

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن المسابقة تهدف إلي تعزيز التميز الأكاديمي والقدرات القيادية وتحفيز مديري المدارس على تطوير البيئة التعليمية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتشجيع مديري المدرسة على تحقيق تحسينات مستدامة في العملية التعليمية، ودعم أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية والريادة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين رواد العموم حول الرؤى والمقترحات للارتقاء بمستوى أدائهم المهني وتفاعلهم التربوي المثمر، بالإضافة إلى تحديد أهم المعوقات التي تعوق أداء عمل رواد العموم خلال تفعيل الأنشطة المدرسية.