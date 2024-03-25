براءة 4 متهمين بتمزيق وجه شاب في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة 4 أشخاص متهمين في إصابة شاب بعاهة مستديمة في البساتين.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم ومحمد عبدالمنعم بركات، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد شحاتة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم إصابة شاب بعاهة مستديمة بالوجة في البساتين.

حملت القضية رقم 22907 لسنة 2023 جنايات مدينة البساتين وتورط فيها ع. ف، س. ف، ف. م، م. ف، بالتعدي بالضرب شاب وإصابته بعاهة مستديمة في البساتين.

على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.