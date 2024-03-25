الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ترامب: إسرائيل تفقد الدعم الدولى وعليها إنهاء الحرب

جريدة الدستور

 قال دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إنه كان سيرد بنفس طريقة إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، لكنه أكد أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي وعليها إنهاء حربها على حماس في غزة.

وأضاف "ترامب" أن موجة القتل التي ارتكبتها حماس في جنوب إسرائيل كانت "واحدة من أكثر الأمور إثارة للحزن التي رأيتها على الإطلاق".

وأضاف: "ومع ذلك، عليك إنهاء حربك، يتعين عليك إنهاؤها، عليك إنجازها".

وأدلى الرئيس الأمريكي السابق بهذه التصريحات، في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية نشرت اليوم الإثنين. ونُشر مقطع مصور للمقابلة على موقع الصحيفة.

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