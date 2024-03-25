الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غلق 6 محلات خلال حملات رقابية في حي ثان المنتزه بالإسكندرية

حملات رقابية على
حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية

وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه بـالإسكندرية، حملة مكبرة، بحضور إسلام جمعة سكرتير عام الحي لمراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة، ورفع الإشغلات والتعديات من حرم الطريق العام.

غلق 4 محال مخالفة

استهدفت الحملة شوارع جمال عبد الناصر، ومحمد حسنين هيكل، وشركة المياة وملك حفني بحري، حيث تم تغريم المحال التجارية المنشآت المخالفة  بقيمة 16 ألف جنيه كغرامات فورية للتعدي على حرم الطريق العام من قبل المحال والمقاهي، بالإضافة للتحفظ على 119حالة اشغال متنوعة.


وغلق 4 محال مخالفة، و2 صيدلية لعدم وجود صيدلي مسؤول بها، وتوجيه 11 انذار من إدارة رخص المحلات بالحي لبعض المنشآت، على أن يتم إحضار المستندات المطلوبه لتوفيق أوضاعهم.

إعدام لحوم مجمدة لعدم صلاحيتها

وحيال المنشآت المخالفة في نطاق الحملة تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، و3 محاضر اشتراطات صحية، وتوجيه 6 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين للعديد من المنشآت، كما تم إجراء 22  إنذار ومحضرين بيئية حيال بعض المنشآت، وإجراء 5 محاضر لمنشآت مخالفة للسلامة والصحة المهنية، وتم  تحرير 7 محاضر عدم إعلان أسعار، وإعدام 5 كيلو لحوم مجمدة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.


جاءت الحملة بحضور مديري وموظفي إدارات الحي (المتابعة الميدانية - اشغال الطريق - الرصد البيئي  - شؤون البيئة - الإيرادات - العلاقات العامة والاعلام - رخص المحلات - تطوير الأسواق)، وبمشاركة الجهات المختصة ( مديرية الطب البيطري  -  صحة المنتزة - تموين المنتزة - مكتب العمل - مكتب سلامة وصحة مهنية المنتزة -  شركة الصرف الصحي - التفتيش الصيدلي - شركة نهضة مصر ).

حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية
حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية
حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية
حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية
حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية
حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية
حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية
حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية
مراقبة الاسواق رفع الاشغلات والتعديات محافظ الإسكندرية إعدام لحوم مجمدة غلق محلات

مواد متعلقة

رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى حفل إفطار الطلاب الوافدين

تدريب طلاب المعاهد على الفنون والمهارات الكشفية وحياة الخلاء بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الأكثر قراءة

منهم كلوب وجوارديولا.. أكثر 5 مدربين استمرارًا مع أنديتهم

أب وابنه يغرقان في فنطاس مازوت بمنشأة القناطر

800 فلسطينى مقابل 40 إسرائيليًا.. كواليس تقدم مفاوضات الهدنة فى غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

جهود لكشف ملابسات سقوط سيدة أجنبية من الخامس بحدائق الأهرام

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟

الجزيرة تتراجع عن قصة الاغتصاب التي اتهم بها الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء

قناة إسرائيلية: هناك تخوفات من تأثير اجتياح رفح على المساعدات الأمريكية لإسرائيل