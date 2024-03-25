غلق 6 محلات خلال حملات رقابية في حي ثان المنتزه بالإسكندرية

وجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه بـالإسكندرية، حملة مكبرة، بحضور إسلام جمعة سكرتير عام الحي لمراقبة الأسواق والحفاظ على الصحة العامة، ورفع الإشغلات والتعديات من حرم الطريق العام.

غلق 4 محال مخالفة

استهدفت الحملة شوارع جمال عبد الناصر، ومحمد حسنين هيكل، وشركة المياة وملك حفني بحري، حيث تم تغريم المحال التجارية المنشآت المخالفة بقيمة 16 ألف جنيه كغرامات فورية للتعدي على حرم الطريق العام من قبل المحال والمقاهي، بالإضافة للتحفظ على 119حالة اشغال متنوعة.



وغلق 4 محال مخالفة، و2 صيدلية لعدم وجود صيدلي مسؤول بها، وتوجيه 11 انذار من إدارة رخص المحلات بالحي لبعض المنشآت، على أن يتم إحضار المستندات المطلوبه لتوفيق أوضاعهم.

إعدام لحوم مجمدة لعدم صلاحيتها

وحيال المنشآت المخالفة في نطاق الحملة تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، و3 محاضر اشتراطات صحية، وتوجيه 6 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين للعديد من المنشآت، كما تم إجراء 22 إنذار ومحضرين بيئية حيال بعض المنشآت، وإجراء 5 محاضر لمنشآت مخالفة للسلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 7 محاضر عدم إعلان أسعار، وإعدام 5 كيلو لحوم مجمدة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.



جاءت الحملة بحضور مديري وموظفي إدارات الحي (المتابعة الميدانية - اشغال الطريق - الرصد البيئي - شؤون البيئة - الإيرادات - العلاقات العامة والاعلام - رخص المحلات - تطوير الأسواق)، وبمشاركة الجهات المختصة ( مديرية الطب البيطري - صحة المنتزة - تموين المنتزة - مكتب العمل - مكتب سلامة وصحة مهنية المنتزة - شركة الصرف الصحي - التفتيش الصيدلي - شركة نهضة مصر ).

حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية

حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية

حملات رقابية على الأسواق بالإسكندرية