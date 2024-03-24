المشدد 7 سنوات لمتهم بانتحال صفة ضابط شرطة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بانتحال صفة ضابط شرطة لسرقة أموال المواطنين بمحطة مصر، بالسجن المشدد 7 سنوات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالي، حال قيامه باستيقاف مزارع- مقيم بمحافظة البحيرة، وإيهامه بأنه أحد رجال الشرطة ومحاولة الاستيلاء منه على المبلغ المالي، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرور لمتابعة الحالة الأمنية بكل دوائر أقسام ومراكز الشرطة على المستوى الجمهورية.