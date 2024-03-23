السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المجموعة العربية تدعو للتصويت على مشروع لوقف إطلاق النار بمجلس الأمن الليلة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

دعت المجموعة العربية، إلى التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال جلسة ستعقد في مجلس الأمن الليلة.

وناشدت المجموعة العربية جميع أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأعضاء المنتخبون والمقرر التصويت عليه اليوم للسماح للمجلس بالتحدث بصوت واحد والتصرف دون تأخير إضافي في التعامل مع هذه الحالة الخطيرة.

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وعقدت المجموعة العربية حسب بيان لها، اجتماعا، اليوم السبت، في نيويورك على مستوى السفراء المندوبين الدائمين، برئاسة الجمهورية اليمنية.

وأكدت المجموعة العربية التفاعل البناء مع مجلس الأمن نحو تحقيق مسئولياتها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، خاصة مسئولياتها تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، الذين يعانون من الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان العسكرية المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

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المجموعة العربية: سنظل في حالة تعبئة من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار

وأضافت المجموعة العربية أنها ستظل في حالة تعبئة من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وغير مشروط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومستمر إلى قطاع غزة، ومنع أي تهجير قسري للسكان المدنيين الفلسطينيين وضمان حمايتهم، وفقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد المجموعة العربية على دعم الجهود الجارية للوصول إلى اتفاق، والدعم الكامل لتحرك مجلس الأمن ولمشروع القرار الذي رعاه أعضاء مجلس الأمن المنتخبون وحظي بدعم واسع داخل وخارج المجلس، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 ألفًا و142 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشار بيان "الصحة الفلسطينية"، إلى استشهاد 5 من الجرحى الفلسطينيين الذين تحاصرهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بغزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

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