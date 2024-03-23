متي يجف فيضان الاقصي ؟؟

مضت خمسه اشهر ونصف بالتمام والكمال علي اليوم السابع من اكتوبر ذلك اليوم الذي قررت فيه حركه حماس القيام بالهجوم المباغت علي المستوطنات الاسرائيليه المجاوره لقطاع غزه ( غلاف غزه ) فيما يسمي بمعركه طوفان الاقصي.

وحتي اليوم اسفرت تلك المعارك الطوفانيه عن نتائج كارثيه لم يتوقعها اكثر الناس تشاؤما

عشرات الالوف من اهل غزه شهداء ومعظمهم من الاطفال والنساء.. مئات الالوف من الجرحي الفلسطينيين معظمها اصابات بعاهات مستديمه. وملايين من سكان غزه دمرت ديارهم وتم تشريدهم في خيام غير آدميه وتدمير جيل فلسطيني كامل نفسيا وجسديا ناهيك عن بدايه انتشار الاوبئه داخل المخيمات شديده القذاره.

السؤال الذي يطرح نفسه بشده الان.. هل هذا ما ارادته حركه حماس لشعب غزه حين قررت القيام بمغامرتها في السابع من اكتوبر؟

هل اهتمت بما سيحدث لاهل غزه جراء رد الفعل العنيف جدا والمتوقع من الجيش الاسرائيلي؟

هل رفضها وتعنتها في مفاوضات تبادل الاسري مما يتسبب في المزيد من الشهداء والمصابين والمشردين يوميا هو ماتراه شجاعه وقوه وانتصار؟؟

البث المياشر من داخل مخيمات الفلسطينيين في هذه الايام المباركه من رمضان من القنوات الاخباريه المصريه والعالميه يدمي القلوب.. لاطعام ولا دواء ولا ماء نظيف ومعظمهم يعيشون علي طعام الذره والبطاطا بينما ينعم قاده حماس بالعيش الرغد في قطر ولبنان بل يتهامس الناس عن زواج بعضهم دون مراعاه لمشاعر الملايين من اهل غزه.

ورغم كل جرائم اسرائيل اللا إنسانيه والتي فاقت كل معايير الاجرام الا انها لازالت تتلقي الدعم الكامل وقطع غيار السلاح من الولايات المتحده وانجلترا ومعظم دول الاتحاد الاوروبي بل والامم المتحده ايضا وبعض منظمات حقوق الانسان بعد ان صورت لهم اسرائيل انها قضيه دفاع عن كيان دوله وليست جريمه اباده جماعيه لشعب محتل ووضحت بجلاء ازدواجيه المعايير في كل من يساندها.

من الواضح ان هذا الوضع سوف يستمر لفترات طويله ( كما قالت اسرائيل في بدايه رد فعلها ) وان وقف اطلاق النار اصبح بعيد المنال بعد اصرار حركه حماس علي عدم تسليم الاسري..

والحل الآن هو معجزه إلهيه بمعني الكلمه تنتشل اخوتنا من هذا العذاب المقيم في تلك الايام المفترجه مع الدعاء وصب اللعنات علي كل من كان السبب