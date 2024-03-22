أبواب القرآن 10.. هل القرآن الكريم كله كلام الله؟

هناك قضية أعتقد أن دخولها والكلام فيها وعنها سيكون مهمًا جدًا ونحن نطرق أبوابًا جديدة للقرآن الكريم، بحثًا عن تفسير جديد يتناسب مع عصرنا بما فيه من تحديات واحتياجات، وهو الحديث الممتد بينى وبين الدكتور محمد سالم أبوعاصى، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر.

■ الباز: يمكن أن يتعجب الناس من سؤالى هذا، ولكن دعنا ندخل هذه المساحة سويًا.. هل يمكن أن نعتبر القرآن الكريم كله كلام الله؟

- أبوعاصى: أفهم مقصدك تمامًا، وهنا أريد أن أقول إن القرآن من أوله إلى آخره كلام الله، لكن السؤال هو: هل القرآن كله حجة، يعنى هل ما يحكيه الله على لسان الآخرين يمكن أن يكون حجة؟ القرآن فيه كلام ربنا، وفيه حوار بين ربنا وبين الخلق، وفيه حوار بين الله وبين إبليس، وفيه كلام قاله على لسان آخرين.

■ الباز: هل يمكن أن نأتى على بعض الأمثلة التى توضح لنا هذا المعنى؟

- أبوعاصى: شائع فى كتب التفسير، ومنها القرطبى، أن الله قال إن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان.

■ الباز: تأسيس ذلك لديهم أن الله قال عن كيد النساء «إن كيدكن عظيم»، وقال عن كيد الشيطان «إن كيد الشيطان كان ضعيفًا».

- أبوعاصى: يستندون إلى ذلك بالطبع، وفى التفاسير القديمة والحديثة والشائع على ألسنة المشايخ إلى أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، وهذه الثقافة تسربت إلى المجتمع، فتجد الناس يقولون إن كيد النساء غلب كيد الشيطان.

■ الباز: وبناءً على هذا تم رسم صورة سلبية للمرأة بأنها أعظم من الشيطان.

- أبوعاصى: هنا لا بد أن نطرح عدة تساؤلات، أولًا: «إن كيدكن عظيم» هل هذه قضية عامة أم شخصية؟ وثانيًا: هل هى قضية فطرية كونية أم أنها قضية اجتماعية؟ وثالثًا: «إن كيدكن عظيم» جعل المرأة أعظم من الشيطان، فكيف يغلب الفرع أصله، لأن الشيطان له وساوس وله إغراءات، ومن ضمن هذه الإغراءات النساء، فهى فرع عن الشيطان فى التصور العام؟، ورابعًا: هل ما يحكيه القرآن نأخذ منه حكمًا أم أن هذا كلام البشر؟

■ الباز: نبدأ بالسؤال الأول.. هل هذه قضية عامة أم شخصية؟.

- أبوعاصى: عندما نقرأ القصة بحثًا عن سياقها فى سورة «يوسف» سنجد أنها قضية خاصة بمجتمع معين، إذا صح التعبير مجتمع الأميرات من النساء.

■ الباز: إذا جاز التعبير هو المجتمع المخملى فى وقتها.

- أبوعاصى: عندما دعت امرأة العزيز النساء، بعد أن انتشر خبرها مع سيدنا يوسف، جعلته يخرج عليهن، ولما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك كريم، فنحن أمام واقعة خاصة جدًا تخص أصحابها أم قضية عامة؟

■ الباز: نحن أمام قضية خاصة بالطبع.

- أبوعاصى: الأمر الثانى كيد النساء إن صح هل هو أمر فطرى، أى أن ربنا جبل المرأة على أن يكون فيها كيد، أم أن الكيد كان رد فعل على أنها ظُلمت مثلًا، أو أن هناك ظرفًا ما دفعها إلى ذلك؟، الذى أراه أنه ليس قضية فطرية وليست جبلّية، فكم من امرأة أحسن من كثير من الرجال فى الخلق وفى السماحة، وكما يقول المتنبى: لو كانت النساء كمثل هذا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال.

الأمر الثالث «كيدكن عظيم» من كلام الله أم من كلام عزيز مصر؟، سياق الآية يقول إنه من كلام العزيز الذى قال لها بعد ذلك «استغفرى لذنبك».

■ الباز: الكلمة قيلت إذن فى ظرف معين.

- أبوعاصى: سياقها يقول إنها ليست من كلام الله، وليست حكمًا منه، هذا كلام يحكيه القرآن عن أن العزيز قال لامرأته فى ظرف معين «إن كيدكن عظيم».

والأمر الرابع: هل الشيطان هو الأساس فى الإغواء أم المرأة؟، بنص القرآن هو السبب فى الإضلال، فما علاقة المرأة، يعتبرها البعض أداة إغواء فى يد الشيطان، ولو أقررنا بذلك فهى فرع من أصل، فكيف يكون كيدها أقوى من كيد الشيطان؟

■ الباز: يهدم هذا أن كيد المرأة عظيم مقارنة بالشيطان، لكن كيف تقرأ «إن كيد الشيطان كان ضعيفًا»؟

- أبوعاصى: المقارنة هنا بين كيد الله وكيد الشيطان، الله يقول «وأكيد كيدًا» وقال «ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله»، وإذا أخذنا اللفظ على ظاهره سنجد أن كيد الشيطان «إغواءه ومؤامراته» لا يمكن أن تثبت أمام كيد الله «إرادته وتدبيره».

ولا يوجد قياس فعليًا بين كيد المرأة وكيد الشيطان، ولكن المقاربة تكون بين كيد المرأة وكيد الرجل، فرد فعلها على ما يدبره لها الرجل يمكن أن يجعل كيدها عظيمًا بالنسبة لكيده.

■ الباز: البعض يفسر الأمر بأن كيد الشيطان كان ضعيفًا لأنه قوى لا يحتاج إلى الحيلة، أما المرأة فكيدها عظيم، لأنها ضعيفة، ولذلك تلجأ إلى الحيلة.

- أبوعاصى: هذا تفسير لا تساعده اللغة ولا المعنى العام، وربما يكون ما قلته فى تفسير هذه المقاربة لم يقله كثيرون، فلو فتحت تفسير القرطبى ستجده يقول إن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان ويبنى على ذلك بأن المرأة شر كلها.

■ الباز: من هنا تحديدًا بدأ رسم الصورة السيئة للمرأة فى الإسلام، وهى الصورة التى تمثل مطعنًا كبيرًا من مطاعن الغرب فى الدين الإسلامى.

- أبوعاصى: هذا حقيقى.. والمشكلة أننا نسمع فى الخطب أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، والمرأة غلبت الشيطان، إذن هى شر، وللأسف هذه هى الثقافة المنتشرة فى كثير من الكتب على ألسنة المفسرين القدامى والمحدثين وعلى ألسنة الوعاظ.

■ الباز: بهذه القاعدة.. هل لدينا ما يعتبره الناس أحكام الله فى القرآن وهى ليست كذلك؟

- أبوعاصى: عندنا ٣ أمور فيما يرويه القرآن:

الأول: كلام يحكيه القرآن ويرفضه، وهذا نطرحه لأنه ليس فيه حكم.

الثانى: كلام يحكيه القرآن ويؤيده مثل «إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجلعوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون»، فهنا تأكيد، وهنا أريد لفت الانتباه إلى أن ملكة سبأ عندما قالت هذا الكلام لم تكن مسلمة، ورغم ذلك فإن القرآن أيدها فيما ذهبت إليه، ويعنى ذلك أنك يجب أن تأخذ بما يقوله الآخرون إذا كان حقًا حتى لو كانوا من غير دينك.

■ الباز: هذه قضية مهمة فيما أعتقد، ويمكن أن تؤسس لمساحة التحضر والرقى الذى جاء به القرآن، فلا يجب أن يتعصب الإنسان ضد رأى بسبب خلاف دينى أو مذهبى أو منهجى مادام أن فيه منطقًا.

- أبوعاصى: فى رأيى أنه ما دام أن الكلام حق ومنطقى يجب أن يتقبله العقل بغض النظر عن الدين أو المذهب أو الجنس.

■ الباز: لا يزال معنا الأمر الثالث فيما يحكيه القرآن عن الآخرين.

- أبوعاصى: الأمر الثالث كلام يقوله الآخرون ولا يؤيده القرآن أو يرفضه، ويقول الفقهاء ما سكت عنه القرآن ليس حجة.

■ الباز: ولماذا لا يكون السكوت عن مثل هذا الكلام إقرارًا له؟

- أبوعاصى: لا بالطبع.. لأن القرآن لا يسكت عن باطل، ولا يصمت أمام نقيصة.

■ الباز: يجرنا هذا إلى الإعجاز اللغوى فى القرآن، فما تقوله هنا قد لا يفهمه كثيرون، وهذا وجه من وجوه البلاغة القرآنية.

- أبوعاصى: لى كتاب اسمه «لا يأتون بمثله.. دراسة حول إعجاز القرآن الكريم»، وقد سبقنى فى ذلك الأقدمون مثل الباقلانى والخطابى، لكنهم لم يتطرقوا إلى ما تطرقت إليه، ففى القرآن إعجاز يستطيع أن يجذب الناس جميعًا، يعنى الإعجاز اللغوى لن ينصت له إلا من يفهم اللغة ويقف على أسرار المعانى، لكنّ هناك إعجازًا يشترك فيه الجميع، وهو إعجاز مظهر الربوبية فى القرآن.

أى متكلم تظهر خصائصه على لسانه، يعنى مثلًا عندما تقرأ للعقاد لو وجدت صفحة ملقاة على الطريق له ستعرف أنه من كتبها، وسيدنا على كان يقول: «ما فى القلب يظهر على فلتات اللسان»، وابن عطاء الله كان يقول «إن الكلام كسوة ما فى القلب»، وأسلوب الناس مختلف بتأثير تعليمهم وثقافتهم، فلا يمكن أن تجد أسلوب طه حسين مثل أسلوب العقاد أو الرافعى، فما بالك بأسلوب الله الذى هو خارج عن البشرية.

فمَن مِن بين البشر يمكن أن يقول «نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم» أو يقول «ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب» أو يقول «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»، وهذه جلال الربوبية، لأنه لا أحد من البشر يمكن أن يقول ذلك.

■ الباز: صحيح لا يوجد بشر لديه تجربة أو خبرة أو خيال يمكن أن تجعله يأتى على هذه الموضوعات.

- أبوعاصى: لا تجربته ولا خبرته ولا قدرته العلمية أيضًا، يعنى لو أن بشرًا وقف يقول: أنا خلقت، سنقول له: اخلق لنا شيئًا، لكن الآية فى التحدى، فالقرآن يقول «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»، ثم يأتى التحدى «فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين» والروح خارجة من الإنسان، يأتى التحدى بالقدرة على إرجاع الروح إلى الجسد مرة أخرى.

هناك مئات الآيات القرآنية التى تحمل التحدى بجلال الربوبية، فلا يمكن أن ينطق بشر بما ينطق به الله.

فلدينا نموذج من البشر ادّعى الألوهية وهو فرعون، لننظر كيف تحدث، وكما نقل القرآن، سنجد أن فى كلامه مسحة بشرية، ففرعون قال «يا هامان ابن لى صرحًا» هل يمكن أن يقول هذا إله، الإله يقول للشىء كن فيكون، ثم يقول فرعون «لعلى أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه» هذا كلام بشرى «لعلى... اطلع... أظن... ابنِ».

بهذا المقياس تدرك أى الكلام كلامًا إلهيًا، وأى الكلام بشريًا، وهذا يسمونه مظهر جلال الربوبية فى القرآن، لأن هذا الكلام لا يمكن أن ينطق به بشر حتى لو كان البشر رسول الله، يعنى رسول الله ليس فى إمكانه أن يقول «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه»، فهذا هو وجه الإعجاز الذى يمكن أن يدركه الناس جميعًا.

القرآن معجز أيضًا بالقيم الأخلاقية والتشريعية التى بثها عبر آياته فى الناس، فهو كتاب معجز على المستوى الإنسانى، يعنى تجد فيه الخطاب الإنسانى حتى فى الخلق «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا»، فالله خلقنا جميعًا من ذكر وأنثى وهذه مساواة، ونجد خطابًا عن العدل «ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى»، فحتى البغض لا يجب أن يؤدى إلى عدم العدل.

وعند قول الله «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمًا»، هذه الآية نزلت فى واحد سرق شوال دقيق من بيت واحد يهودى، فحاولت جماعته وأنصاره أن يذهبوا إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، ليقولوا له إن هذا يهودى ونحن مسلمون، فجاء القرآن ليقول للرسول «لا تكن للخائنين خصيمًا»، فيمكن أن تكون خصمًا لهم فى الاعتقاد، لكن فى جريمة لا بد أن تقيم ميزان العدل، لأنه ميزان إنسانى.

القرآن يوصى بـ«كونوا قوامين للناس بالقسط»، للناس عمومًا، فهذا معيار إنسانى ومعيار أخلاقى، وتلك النزعة الإنسانية فى خطاب القرآن هى التى جعلته صالحًا لكل زمان ومكان، وجعلت منه الكلمة الأخيرة للعالمين.

■ الباز: ولأنه بكل ما يحمله من قيم إنسانية، يظل صالحًا لأن يأخذ منه الناس لحياتهم وتظل هذه القيم حاكمة متى تطورت وتغيرت الظروف.