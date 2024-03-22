الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الأحوال المدنية" تدفع بسيارات إصدار الأوراق الثبوتية بالقاهرة والقليوبية

سيارات الأحوال المدنية
سيارات الأحوال المدنية

دفع قطاع الأحوال المدنية بسيارات تكنولوجية متنقلة لأهالي المناطق الحضرية الجديدة بأحياء: (مدينة الزهور أمام مركز طبي الزهور - حي أهالينا أمام مقر حي أهالينا بمدينة السلام بمحافظة القاهرة")، (حي العبور الجديدة أمام مركز شباب العبور الجديدة رقم "1" – حي روضة العبور أمام مقر حي الروضة بمحافظة القليوبية) لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لهم.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتفعيل الدور المجتمعي وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين واستخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.  

الاحوال المدنية المناطق الحضرية مدينة الزهور مدينة السلام مركز شباب العبور مركز شباب العبور الجديدة محافظة القليوبية

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