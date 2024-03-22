موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل نور والكوكب السعيد

يلجأ الكثير من المشاهدين بشكل يومي للبحث عن موعد بعض مسلسلات رمضان 2024 لمتابعة أحداثها، ويعتبر مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد من المسلسلات التي تنال اعجاب واهتمام العديد من المشاهدين، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد إعادة الحلقة 11

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

ويعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل أحداث الحلقة 11



شهدت الحلقة 11 من مسلسل نور والكوكب السعيد نجاح نور وفريقه الأبطال في السيطرة على الحريق من أجل حماية الكائنات الحية والقبائل التي تتواجد على أطراف الغابة وتسكن في أكواخ، كما استطاعوا السيطرة على الحريق وإنقاذ الكائنات التي تعيش بالغابة.

وخلال أحداث الحلقة حاول الأبطال البحث بكثرة وذلك من أجل معرفة السبب الرئيسي في نشوب الحريق الذي حدث بالغابة ومساعدة أهالي القرى والقبائل المجاورة في إيجاد الفاعل.



مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، ويعرض أيضا على منصة واتش ات، و هو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.



قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.