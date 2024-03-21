الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي اليوم أكدت دعمه للمرأة

النائبة هناء سرور
النائبة هناء سرور

 أشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بكلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية اليوم الخميس ، مشيدة بحرص سيادته على حفظ مكانة المرأة وعدم إهانتها أو إصابتها بأي أذى، ومشيدة بمدى التقدير الكبير لدور المرأة المصرية التي نالت العديد من الامتيازات وظهر هذا جليًا من خلال تقلدها للعديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

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الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

العصر الذهبي للمرأة المصرية 

وأكدت الدكتورة هناء سرور أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى وحظيت بدعم كبير وأولوية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتكون شريكاً أساسياً فى وضع خارطة طريق بناء الوطن وسط ما تمتعت به من إيمان راسخ لدى الدولة والقيادة السياسية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا فى الجمهورية الجديدة إلا من خلال تعزيز مشاركتها فى العمل الوطنى، والاستمرار فى بناء قدراتها كركن رئيسى لنهضة الأمة.

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الرئيس السيسى يكرم ريهام سلامة نصر فى يوم المرأة المصرية

طفرة في مكتسبات المرأة 

وقالت النائبة هناء سرور أن ما تعيشه المرأة من إنجازات واضحة وطفرة بحقوقها، يعود لقيادة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته فى كل المجالات، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد والسيدة قرينته، احتفالية يوم المرأة المصرية بمركز المنارة اليوم وفي كلمته خلال الاحتفالية، وجَّه الرئيس تحية تقدير للمرأة المصرية، داعيًا رجال مصر إلى أن يكونوا أكثر صبرًا وتسامحًا تجاه زوجاتهم.

وقال الرئيس: "إن الدولة حريصة كل الحرص على عدم ترك السيدة التي رحل زوجها لأسباب عدة وحيدة في الدنيا، فإذا ذهب أحد إلى محكمة الأسرة الآن فسنرى أن المرأة هي من تتولى المسئولية بشكل كلي".

وكرم الرئيس السيسي، عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعم و تقدير دور المرأة المصرية في المجتمع.

احتفالية يوم المرأة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي العصر الذهبي للمرأة المصرية النائبة هناء سرور دعم المرأة

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