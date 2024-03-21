الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ملك الأردن يبحث مع الشيخ محمد بن زايد سبل حل القضية الفلسطينية

جانب من لقاء الشيخ
جانب من لقاء الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني

كشف الديوان الملكي الهاشمي الأردني، عن طبيعة اللقاء الثنائي خلال قمة عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بأبوظبي.

وأشار البيان- حصل الدستور على نسخة منه- إلى أن اللقاء بحث آخر المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، إذ تم التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الكافية للأهل في القطاع.

قمة الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد، أكدت ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الأشقاء الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروعة.

وعقد اللقاء في قصر الشاطئ، بأبوظبي، وناقش العلاقات المتينة والروابط العميقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيزها في شتى المجالات.
 
وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وأقام الشيخ محمد بن زايد مأدبة إفطار تكريما لزيارة ملك الأردن والوفد المرافق.

حضر اللقاء كل من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة.

كما حضره من الجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشئون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسئولين.

وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في مطار البطين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار المسئولين في الإمارات.

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