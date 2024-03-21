بحوث صحة الحيوان يكرم الأمهات المثاليات من العاملين بالمعهد احتفالا بعيد الأم

كرم الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية عددا من الباحثين في المعهد والمعامل الفرعية ضمن احتفالية خاصة بتكريم الأمهات المثاليات إحتفالا بعيد الأم، وتأكيدا لدورهن في النهوض بالعمل داخل أروقة المعهد ومعامله الفرعية.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالرحمن وكيل المعهد للمعامل، والدكتور عصام كامل المشرف علي مركز التدريب والاستشارات والدكتور سيد شبانة مدير الوحدة الخاصة بالمعهد والدكتورة سحر المعداوي رئيس مركز التدريب في المعهد.

وقال “شاهين”، في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفالية ان هذا التكريم يأتي في إطار تكريم المرأة العاملة وتقديرا لروح العمل الجماعي داخل مختلف المعاهد البحثية وتكثيف الاهتمام بالبحوث التطبيقية لخدمة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بعيدا عن العمل الفردي لأن العمل الجماعي ينهض بالأمة المصرية ويحقق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي أمن للمواطن المصري وذلك في إطار توجيهات معالي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف مدير معهد الصحة الحيوانية إن هذه الإحتفالية تأتي ضمن أحد أهداف المعهد الرئيسي وهو تمكين المرأة ودعم دورها الاجتماعي في الأسرة المصرية وهي سنة حميدة نتطلع للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس علي مجتمع يخدم أهداف الدولة المصرية، مشيرا إلي إنه سبق تكريم من الأمهات المثاليات في المعهد من الباحثين والعاملين في معهد صحة الحيوان في العام الماضي والمحاليل إلى المعاش بدون تفرقة وظيفية أو إدارية أو بحثية أو عمالية.

وقام مدير معهد صحة الحيوان بتوزيع الجوائز وشهادات التكريم على الأساتذة والباحثات والعاملات والإداريات ضمن الإحتفال بأعياد الأم تكريما لهن كأمهات مثاليات ودورهن في المعهد والمعامل التابعة بمختلف المحافظات، مشيرا إلي أن المعهد يخطط لزيادة عدد المكرمات في إحتفالات عيد الأم العام المقبل عرفانا وتقديرا لدورهن داخل المعهد والمعامل الفرعية بمختلف المحافظات، مؤكدا أن هذا الاحتفال يتزامن مع صيام رمضان وصيام الاخوة المسيحيين في نسيج واحد للأمة المصرية.

وأشار "شاهين"، إلى أسماء المكرمين الدكتورة ليلى عبد الغنى رئيس قسم الدواجن والدكتورة نرمين حسانين قسم صحة الاغذية والدكتورة هبة محمد حسن من المعمل المرجعى وإلهام ثابت سلواني إيردات الوحدة الخاصة وماجدة إبراهيم عبد الرحمن في مخازن الوحدة الخاصة وهمت موسى عبد الرحمن موسى في مخازن المعهد ونجوى إبراهيم احمد مخلوف في قسم المعاشات ومنى سيد حسن محمد محمد من حسابات المعهد وسحر أحمد علي حجازي من مكتب وكيل المعهد للمعامل الفرعية وفهيمة محمد عمران عبد الرحمن أحد عمال الطفيليات وسحر عبد الرازق جابر من عمال دواجن ومنال محمود على ادريس من عمال الكيمياء وهمت مصطفى محمد علي الشرقاوي من المكتب الفني وسهير عبد الرازق رجب عطا الله من المعمل المرجعي وعفاف ثابت عوض من معمل بيطري الفيوم وأمل أحمد حمدي محمود من معمل بيطري كفر الشيخ وصباح عبد الرازق سليمان من معمل بيطري بنها ومنى السيد شيحة من المكتبة وسحر إبراهيم عاملة في معمل الدواجن ورضا محمد يوسف من العمالات قسم المعاشات، وسماح عبد القادر سليمان إبراهيم من الإدارة وصباح مصطفى عبد الله معمل بيطري شبين الكوم.