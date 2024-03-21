منتخب كرواتيا يخوض مرانه الأول استعدادًا لكأس العاصمة الإدارية

يخوض المنتخب الكرواتي تدريبه الأول اليوم بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة عاصمة مصر.

ووصلت بعثة المنتخب الكرواتي إلى القاهرة عصر اليوم، حيث يخوض مواجهته الأولى في البطولة أمام نظيره التونسي في العاشرة مساء السبت المقبل، بستاد القاهرة الدولي، وتقرر فتح تدريبات المنتخب الكرواتي اليوم للتغطية الإعلامية لمدة 15 دقيقة.

مواعيد مباريات كأس العاصمة الإدارية

الجمعة 22 مارس الجاري

منتخب مصر ونيوزيلندا الساعة 10 مساءً.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

السبت 23 مارس الجاري

كرواتيا وتونس الساعة 10 مساءً.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

الثلاثاء 25 مارس الجاري

مباراة المركز الثالث والرابع.. الساعة 10 مساءً (ستاد القاهرة الدولي).

الأربعاء 26 مارس الجاري

مباراة النهائي

الساعة 10 مساءً.. (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة).

مدرب كرواتيا يتحدث عن بطولة كأس العاصمة الإدارية: لن نأتى للنزهة

كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، آخر استعدادات فريقه للمشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية بمصر خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وقال داليتش في تصريحات على الموقع الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "لن نأتي للقاهرة من أجل النزهة أو الترفيه، لدينا هدف واضح جئنا من أجله.

وأضاف: "سنخوض مباراة تونس بهدف واحد غير قابل للنقاش وهو الانتقام ورد الاعتبار من المنافس، كان من المفترض إقامة البطولة في أبوظبي، الأمر الذي عطل خططنا".

وأكمل مدرب كرواتيا: "سنذهب إلى القاهرة يوم الخميس فقط، ربما ستكون هناك أجواء كروية أكثر في البطولة بعد إقامتها بمصر، سيكون هناك بالتأكيد عدد كبير من الجمهور.

تنطلق منافسات كأس العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة، يوم 22 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وأخيرًا ثالث العالم في نسخة "قطر 2022"، كرواتيا.

ويواجه منتخب كرواتيا منتخب تونس، يوم 23 مارس الجاري على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.