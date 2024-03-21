منتخب نيوزيلندا يختتم استعداداته لمواجهة الفراعنة

اختتم منتخب نيوزيلندا استعداداته لمواجهة نظيره المصري المقرر لها غدًا على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في افتتاح كأس عاصمة مصر ضمن سلسلة فيفا الدولية.

وانتهى منتخب نيوزيلندا من المران في تمام الواحدة ظهرًا، بمشاركة كل لاعبي القائمة.

الاتحاد الدولى يجرى حوارًا مع حجازي

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب إجراء حوار مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر التي تبدأ غدًا وتستمر حتى 26 مارس الجاري، وسيجري الفيفا حوارًا مع حجازي كونه قائد المنتخب في تلك البطولة والأكثر مشاركة في البطولات الدولية.

منتخب مصر يتفوق على نيوزيلندا تاريخيًا وتسويقيًا

تعد مباراة مصر ونيوزيلاندا التى تجمع المنتخبين غدا هى الثالثة فى تاريخ مباريات الفريقين، حيث حقق منتخب مصر الفوز فى مباراة وتعادل فى الأخرى، يتفوق أحفاد الفراعنة على منتخب نيوزيلندا من الناحية التسويقية.

وحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى انتقالات اللاعبين والقيم التسويقية فإن منتخب مصر تبلغ قيمته التسويقية 56.65 مليون يورو، ويعد عمر مرموش أغلى لاعب فى منتخب مصر بقيمة تسويقية تبلغ 10 ملايين يورو، وبأتى خلفه مصطفى محمد بقيمة تسويقية عشرة ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب نيوزيلندا 10.93 مليون يورو، ويعد روبيرتو جاجو أغلى لاعب فى الفريق النيوزيلاندى بقيمة تسويقية تصل لمليونى يورو.