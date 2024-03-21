الخميس 21 مارس 2024
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مايا مرسى: 244% معدل نمو الشمول المالى للمرأة المصرية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه تم طرق 8 ملايين طرقة باب في قرى مصر، مشيرة إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية وصلت مصر إلى 244% معدل نمو الشمول المالي للمرأة.

وأشارت "مرسي"، خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية، المذاعة على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه "استفادت أكثر من 2 مليون سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والادخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

وتابعت "وصل حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر الشريك إلى 700 مليون جنيه، وحجم التعاملات على الحسابات وصل إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام واحد، كما وصل إنتاج السيدات من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية ومراكز تنمية المهارات لأكثر من نصف مليون منتج، وأكثر من 40 ألف فرصة تدريب إنتاجية، وقدم المطبخ المصري نصف مليون وجبة إطعام في قرى حياة كريمة خلال شهر رمضان الكريم".

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