الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تهديد فتاة.. "فيسبوك" يقود شخصًا للسجن المشدد 10 سنوات بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقابل مبالغ مالية، بعد رفضها الزواج منه بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم  جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليها والتعدى على المبادئ والقيم الأسرية، بنشر صور  خاصة ومقاطع فيديو لها مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

جنايات سوهاج ب قسم جرجا المستشار وليد سيد الأمير النيابة العامة

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