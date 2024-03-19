ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

علقت الفنانة ناهد السباعي على موافقتها في تصريح سابق للمشاركة في عمل عن المثلية الجنسية، مؤكدة أنها لا توافق أن تقدم فيلمًا عن المثلية الجنسية، موضحة أن الله ذكر قوم لوط ولا بدّ أن نتقبلهم.

وشددت السباعي، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الفن ليست له قيود، لكن هى التي تضع لنفسها قيودًا في قبول أو رفض أي عمل فني، موضحة أنها معترفة بوجود المثلية الجنسية.

أشارت إلى أنها لا تقدم عملًا عن المثلية الجنسية ولا تشجع على هذا: "أنا قلت إنهم موجودون مغلطش.. ولو اتعرض عليا فيلم عالمي عن المثلية الجنسية مش هقبل يكون بعيد عني.. مش هشارك في عمل يروّج لهم".

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