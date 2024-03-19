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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة ملخص الحلقة التاسعة بطولة "يحيي الفخراني"

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

تبدأ أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9 بمداعبة بهجت "يحيى الفخراني" لعرفان "صلاح عبد الله" و احساسه بتغير في سلوكة، تجلس "سماء إبراهيم" مع ابن صديقتها جانيت  هو يعلمها كيف تتبع أثر عرفان، وتتصل عالية بعرفان و تطلب منه الحضور لتناول الطعام و يخبرها ان لديه عمل و تسأله عن مكانه و يكذب عليها، يجلس عرفان مع سعاد و يتبادلون حديث عاطفي، تذهب علية لعرفان بعد ان حددت موقعة على التليفون و لكنها تجده بمفرده و يسألها "انتي بترقبيني و بتشهري بيا عند جانيت".


يجلس تيتا"عنبة" مع لولا الراقصة و يسمعها كلمات غنوته الجديدة عن الأصدقاء ثم يتركها و يغادر بيتها.


يتحدث بهجت مع طلاب السنتر و يطلب منهم ان يكون بينهم إحترام متبادل، كما يطلب منهم الحفاظ على وقتهم، يتجادل معه بعض الطلاب و يطلب منهم بهجت فهم الكلام قبل النطق به.

 

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مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. يحيى الفخراني يستعيد قصة حبه القديمة


تذهب جميلة "بسنت أبو باشا" لمنزل أسامة "أحمد أبو رية" لل|أطمئنان على أخوها عمر"خالد شباط"، و تطلب منه ان يعود للمنزل و يرفض، يعاتب عمر أسامة على زيارة جميلة بعد ان علم انه كان يعلم.


يسأل فريد"حازم إيهاب" عمر عن عدم قبولة صفقة المخدرات و يخبرة انه يرفض صفقات كثيرة و هذا يضر العمل، يطلب منه فريد بلهجة حادة ان يقبل كل العمليات التى تعرض علية.


تحول نعناعة "جومانا مراد" الحديقة لكافيتريا بمساعدة حنفي "محسن منصور"و يتعجب زوجها عيطة "علاء مرسي" من |أفعالها، يسأل حنفي نعناعة عن ردها على طلب زواجه من فلة "هنادي مهنا" و تراوغة، يخبر بهجت عرفان ان ما تفعلة نعناعة ليس طموح و لكنه جشع، يعاتب بهجت نعناعه على تصرفها و لكنها تعايره بمشاكله، و يتوعد لها.


يسأل بهجت عرفان عن علاقته بسعاد و يخبره عرفان انها مشاعر أحسها للمرة الاولى، و يحذر بهجت عرفان من علية لو علمت بالامر.


يجلس بهجت وحيدا في غرفته و يقرر الاتصال بعمر و لكنه يتراجع، يجلس عمر في كافية وحيدا و يقرر هو الاخر الاتصال بجده و يتراجع ايضا.

أبطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

 ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.


 

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة
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