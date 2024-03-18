آداب عين شمس تحتفل بيوم الأم المثالية والأب المثالى لعام 2024

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس، احتفالية الأم المثالية والأب المثالى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل عميد الكلية وتحت إشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضو الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

وشملت الاحتفالية تكريم الأم المثالية والأب المثالي من كل الفئات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين اعتمادًا على الترشيحات التي قدمتها الأقسام والإدارات المختلفة بالكلية.

من جانبها أشارت أ.د حنان كامل عميدة الكلية إلى ان كليه الآداب حريصة على الاحتفال بهذا اليوم سنويًا إيمانا بالدور العظيم الذي يلعبه الأم والأب في إعداد وتنمية ورعاية الأبناء والتضحية التي يقوم بها كل منهما من أجل الحفاظ على الأسرة وكيانها وتقديم جيل سوي قادر على بناء مجتمع قوي مستنير.

وقد اعربت أ.د حنان سالم وكيل الكلية عن سعادتها بهذا اليوم، مؤكدة أن كل أم وكل أب يستحق التقدير والتكريم والاحتفاء بهما وأن أبسط تقدير يمكن أن يقدم لهما هو هذه الاحتفالية.

وفي النهاية تم تقديم شهادات التكريم للسادة المكرمين فى فئة أعضاء هيئة التدريس، وهم:

- الأب المثالي: أ.د. محمد السعيد جمال الدين (قسم اللغات الشرقية)

- الأم المثالية: أ.د. فايزة أندراوس (قسم اللغة الفرنسية)

- د. هويدا عبدالحميد (قسم اللغة العبرية)

- د. إيمان طه (قسم الجغرافيا)

- أ.د. ماجدة مخلوف (لغات شرقية)

- أ.د. علياء حنفي (حضارة أوروبية)

- أ.د. إجلال حلمي (علم الاجتماع)

- د. نادية فاروق حشيش (اللغة الإنجليزية)

- أ.د. نجية إسحاق (علم النفس)

- أ.د. تهاني عمر (مكتبات ومعلومات)

- د. محمود طارق أب مثالى

كما تم تكريم الموظفين والعمال المثاليين، ومن بينهم:

- الأستاذ الأب المثالي: هشام محمد محمد عيسى

- الأستاذة الأم المثالية: شاهيناز أحمد

- العامل الأب المثالي: حسام عبدالستار علي

- العاملة الأم المثالية: فاطمة أحمد الراوي

- الموظف المثالي: أ. محمد حلمي محمد

- الموظف المثالي: أ. محمود عبدالرءوف.

- الموظفة المثالية: أ. حنان احمد محمود عبدالرحمن

- الموظفة المثالية: أ. عبير أحمد فؤاد

- العامل المثالي: شحاته سيد عيد

- العاملة المثالية: سعاد محمد مبروك