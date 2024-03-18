مسلسلات رمضان 2024| مسلسل عتبات البهجة.. ملخص أحداث الحلقة الثامنة

تبدأ أحداث الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة باتفاق عمر "خالد شباط" مع فريد "حازم إيهاب" ووضع شروط للعمل معه ويوافق فريد، يعود عرفان "صلاح عبد الله" لمنزله وحالته المزاجية مرتفعة ويدندن، تدركه علية "سماء إبراهيم" وتعكنن عليه، بينما يطلب بهجت "يحيى الفخراني" من عبد البديع "هشام إسماعيل" أن يقوم بدوره التربوي قبل التعليمي.

مسلسل عتبات البهجة.. ملخص أحداث الحلقة الثامنة

يقف عرفان أمام المرآة وهو يغني مقطع من أغنية سيرة الحب لـ أم كلثوم، وتراه علية وتسأله عن تغيره المفاجئ، تتصل عليه صديقتها جانتيت وتطلب منه المساعدة.

يرى بهجت حالة طالب أصيب بنوبة صرع بسبب تنمر زملائه عليه، يجلس عرفان مع سعاد على الكورنيش و يتحدثون عن شراكتهم في العمل بشكل عاطفي، ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثامنة.

يطلب حنفي "محسن منصور" من نعناعة "جومانا مراد" الزواج من فلة "هنادي مهنا" بشكل صريح، تتحدث علية مع ابنها الوحيد أشرف فيديو كول و يشاركها عرفان المكالمة.

تذهب فلة لتيتا "عنبة" وتخبرة برغبة حنفي في الزواج منها، ويخبرها أنه يحتاج لبعض الوقت حتى تستقر أموره.

يحاول بهجت التخفيف عن لبنى "صفاء الطوخي" بسبب اعتذار ابنتها عن زيارتها.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان "محمود".

ويعد مسلسل عتبات البهجة من إنتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.