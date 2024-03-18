مسلسل سر المسجد الحلقة 8| حبيبة في تحدي صعب مع الغلباوي

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر المسجد الحلقة 8.. أجابت “حبيبة” على سؤال ‏ما هي الصلاة السرية التي تُقام بين صلاتين جهريتين؟ مؤكدة أنها صلاة العصر يوم الجمعة، وتدخل “حبيبة” في تحدي صعب ضد الغلباوي، ويكتشف أنها اخترقت الجهاز الخاص به.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 8

توجه “سيف” إلي الشيح، وطلب معرفة أركان الصلاة، فشرح له الشيح صلاح كيفية أداء الصلاة الصحيحة.

قصة مسلسل سر المسجد

وتدور قصة مسلسل سر المسجد حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 9

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.