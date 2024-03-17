الأحد 17 مارس 2024
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سياسي

برلماني: "المتحدة" قدمت محتوي درامي هادف ساعد على ترسيخ الانتماء والولاء للوطن

النائب خالد بدوى
النائب خالد بدوى

أكد خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تقديم محتوي درامي هادف يساعد على ترسيخ الانتماء والولاء للوطن والشعور بالفخر.

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وأضاف “بدوي” خلال تصريحات صحفية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسير بشكل استراتيجى وتفكير منظم، حيث ظهر من خلال قنواتها الناجحة وأعمالها الفنية وبرامجها وتقدم مضامين تلبى كافة احتياجات الأسرة المصرية والعربية.

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وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشركة المتحدة نجحت خلال فترة وجيزة أن تتصدر عالم شركات الإنتاج الفنى والإعلامى والدرامى والبرامجى والإخبارى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء والمختصين.

وأوضح أن مصر ستظل دائمًا رائدة الثقافة والفنون والعلوم بالعالم العربي، كما أننا نشهد طفرة كبية فى هذه المجال حلال السنوات الأخيرة.

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر رمضان الكريم، محتوى درامي وبرامجي وترفيهي متميز للمشاهد المصرى والعربى، عن طريق مؤسساتها الإعلامية المختلفة من قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية ومنصات «ديجيتال».

وتعرض «المتحدة»، خلال رمضان، 20 مسلسلًا دراميًا، ما بين 15 و30 حلقة، بطولة كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، ويشارك فيها أكثر من 4 آلاف من العاملين فى المجال الفنى كعمالة مباشرة، إضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة غير المباشرة.

كما تتعاون المتحدة خلال رمضان مع 14 شركة إنتاج مختلفة، وتعطى الفرصة للعشرات من الوجوه الشابة، فى التمثيل والتصوير والتأليف والإخراج، لإثبات جداراتهم وإبراز مواهبهم، بجانب شيوخ وكبار المهنة فى كل عناصر الصناعة.

وتقدم «المتحدة» محتوى متميز للأطفال طوال شهر رمضان، وتعرض لأول مرة 4 أعمال كارتون جديدة، وهى «يحيى وكنوز ٣»، الذى يسعى إلى تعزيز الهوية المصرية لدى الأطفال.

النائب خالد بدوي تنسيقية شباب الأحزاء والسياسيين مجلس النواب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دراما رمضان

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