مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة يصدر حزمة قرارات مهمة

‎استعرض مجلس إدارة المركز الوطني التابع لرئـاسة مجلس الوزراء في الاجتماع رقم 77 برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة المركز، واللـواء ناصر فــوزي، مـحمد مدير المركز الوطني، العديد من المشروعات التنموية والتي تسهم في تنفيذ خـطة الدولة في استثمار أراضيها وتعــظيم الاستفـادة منها وحـسن استغلالها وذلك بمقر المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتم عرض الجلسة بالمقر الجديد من خلال تقنية الفيديو كونفراس باستخدام الإمكانيات الحديثة والتي تم توفيرها بعد الانتقال حيث تعد نقلة تكنولوجية إدارية للحكومة المصرية، وقد صرح مدير المركز الوطني بالآتي:

في إطـار توجيهات رئيس الجمهورية بشـأن تطوير المناطق اللوجستية والمـوانئ البرية ضمن مخطط إنشاء المـوانئ الجــافة على مستوى الجــمهورية، فقد تمت الموافقة على إعادة تخصيص المساحات 679 / 66/ 200 فدان في قنا ومطروح وتوشكى لصالح وزارة النقل.

وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر لإقامة انشطة تنموية (صناعي /تعليمي / صناعي) فقد تمت الموافقة على:

تخـصيـص أرض بمســاحـــة 154 م2 لإقامة وحدة محابس بمركز الفشن بمحافظة بني سويف لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية.

تخصيص أرض بمساحة 2590 م2 بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا – لإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغاز الطبيعي للبنية الأساسية لمنطقة (هو) الصناعية.

تخـصيـص أرض مســاحـــة 4.99 فدان لإقامة وحدة مرور بمركز ببا – محافظة بني سويف لصالح وزارة الداخلية.

تخـصيـص مســاحـــة 402.3 فدان بناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لإنشاء موقع بديل للمرصد المغناطيسي.

تخـصيـص أرض بمساحة (3326) م2 لإقامة مدرسة تعليم أساسي بمركز أبو تيج لصالح محافظة أسيوط.

وكذا فى محافظة الشرقية، تمت الموافقة على تخصيص قطع أراضي والتي ترتكز بطريق بلبيس / القاهرة وكذا طريق بلبيس / العاشر من رمضان

- مساحة (1290.92) فدان بمنطقة المدينة المنورة.

- مساحة (402.11) فدان بمنطقة أبو عطيان.

- مساحة (263.42) فدان بمنطقة توسعات منطقة بلبيس الصناعية.

- مساحة (3318.19) فدان بمنطقة جمعية المهندسين العرب مع التنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

وفى إطـار اهتمام الدولة بتوفير الكثير من فرص العـمل والمساهمة فى دعم الاقتصاد القومي وتنــوع تلك الخدمة على كــافة محاور وطرق الجمهورية، فقد تمت الموافقة على تخـصيـص عدد (17) محطة خدمة وتموين السيارات (وطنية) وتوسعاتهم بنطاق حافظة الوادي الجديد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفى إطـــار تعزيز الــرعاية الصحية وتبنى منظـــومة متكاملة وطيبة للبلازما، تمت الموافقة على إعادة تخصيص مساحة (6851) م2 بمحافظة المنوفية نقلًا من ولاية وزارة التربية والتعليم لاستخدامها في تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وتمت الموافقة على إضافة صفة النفع العام على أراضي مسارات المحاور لعدد 4 محاور عرضية بمساحات مختلفة على شاطئ البحر بالساحل الشمالي الغربي (محور ابو ذكرى) ليخدم القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وتمت الموافقة على إعادة تخصيص مساحة (622.8) فدان بمنطقة الشادوف لصالح محافظة بورسعيد نقلًا من ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات لتنفيذ مشروعات خدمية.