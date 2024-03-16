السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كواليس جلسة جوميز مع اللاعبين استعدادا لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

من تدريبات الزمالك
من تدريبات الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق، لاسيما وأن الزمالك مقبل على مرحلة حاسمة في مشوار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة مودرن فيوتشر.

وطالب جوزيه جوميز اللاعبين بغلق ملف الفترة الماضية، وضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة وتنفيذ المطلوب وفقًا لتعليمات الجهاز الفني.

وحرص المدير الفني البرتغالي على شرح بعض الأفكار والمواقف الخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادًا للفترة المقبلة.

كما طالبهم بضرورة التركيز والابتعاد عن السوشيال ميديا، والسهر، وعدم الإفراط في تناول الطعام في رمضان.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية 

وسبق أن استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر اليوم السبت، على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعد مران الفريق اليوم السبت هو الأول للفريق على ملعب النادي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات والتطوير للملعب ليكون جاهزًا من جديد لإقامة التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

الزمالك فيوتشر بطولة الكونفدرالية الأفريقية البرتغالي جوزيه جوميز لاعبي الزمالك

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