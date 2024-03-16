عجينة حمرا اتدحرجت ع الأرض حجم الكف

تقطع خلاصه الداية

تكفيني سلامتك

ياسلام !

الواد دا ميت والا حي ؟

لأ دا ابن سبعة وجاي مستعجل

رديني جوفك أكمل التسعة

الإمام المقام

مركب حمام يسبح على القبة

تحت القبة شيخ

هَمي وباركي الطفل ياشابة

يمكن نبات الشمس يطرح في الجبين

من روح لروح المولى ينفخ في العجين

ويشب عود

حصواية في عين اليهود

غطي شروخ الحيطة ياصورة جمال

الثورة فايتة ع الرمال

اخضري ياصحرا

لو ابوك جمال أفتح ضلوعي وشده من قلبي

كل القلوب مسنودة على قلبه واسأل فؤاد حداد

مسجون وبيحبه

قزقزت من لبه التسالي وفاض

قول سد عالي وقول في الاستعراض

موكب جنازة يوحد الأمة

قول من عصير القلب ومن نبات الروح

من غير ماتتخفي

لا رمز ولا صورة غرقتني ف تشبيه

مشغول بأيه لا فتحة ولاضمة

في الضلمة تتساوي العيون

أشرب ليمون أقتل مرارة المجاز

قول م الحجاز موال فلسطيني

غني فلسطيني

القاهرة محنية شايلة عزال

والقافية مرهونة على زلزال

يرج أوصالها ويهز أثقالها

مين اللي قال مالها ؟

ومين كَنز مالها ؟

ملهي وبهلوانات

جوكر تلات ورقات

اللعب ع المكشوف

من غير حوط ولا "سين"

واسأل صلاح الدين

تسأل ماتسألشي بافهمها لو طايرة وافهمها لو تمشي

واما تشب لفوق لفوق تطول الهوا

بالنشوة قلبي ارتوى والقافية عند جاهين

شبابيك ف صمت الجرس لاتتسع لاتنين

والانتظار بيسيع ياعم أبنودي

ماتبصليش وامشي

وشي ماهوش وشي

وشي هناك طاير ميت على قافية

رايح بلاد دافية

أقطف مع ابن عروس جنة نعيم خضرا

فيها بديع أنسي

يمكن ألاقي النديم بيصلي بالتونسي

وفؤاد بينضمله ويجود الحضرة

جايز ومين يدرا

تدب روح فيا

تنهض قوافية

وتهل من ضلعي حوا بتفاحة

نعصي ونتصاحب ننزل علي الساحة

علي زهرة البستان

عريانة وانا عريان وشموسنا بيقلوا

الشاي برد صبلي ياصاحبي واسقيني

حتة عجين حمرا باتت على عيني.