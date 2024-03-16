السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تشكر الإعلامى عمرو الليثى لتفانيه فى عمله رغم إصابته

الإعلامى عمرو الليثى
الإعلامى عمرو الليثى

توجهت الشركه المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر إلى الإعلامي عمرو الليثي، على تفانيه في العمل وتحامله على نفسه لتكملة تصوير برنامجه “واحد من الناس”، الذي يعرض في رمضان،  على الرغم من الإصابة التي ألمت به أثناء تصوير إحدى حلقات البرنامج في أول ايام شهر رمضان المبارك.


وتعرض الإعلامي عمرو الليثي إلى وعكة صحية غير متوقعة، أثناء تصوير حلقات برنامجه الشهير "واحد من الناس".

وأصيب ببعض الكدمات البسيطة أثناء سقوطه في حفرة أثناء تصوير حلقة مع العمال داخل إحدى محطات الكهرباء بـ 6 أكتوبر.

وعلى الفور، تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وكان يحتاج إلى راحة لمدة 6 أسابيع نتيجة للكسور التي تعرض لها، لكنه تحامل على نفسه واستكمل البرنامج.

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"المتحدة للخدمات الإعلامية" تشكر الإعلامى عمرو الليثى لتفانيه فى عمله رغم إصابته

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