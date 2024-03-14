"الداخلية" تكشف تفاصيل سرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر بالقليوبية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع «فيس بوك» بشأن سرقة غطاء بالوعة بطريق شبين القناطر بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بشأن قيام مستقلى مركبة توك توك، بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى على طريق شبين القناطر بالقليوبية".

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة “عاطلين”، مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية وبحوزتهما 6 لفافات تحوى مخدر الهيروين بقصد التعاطى، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.