الجمعة 15 مارس 2024
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سياسي

برلماني: عودة تحويلات المصريين بالخارج والإفراج عن البضائع يؤكد تعافي مصر اقتصاديا

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة مبشرة للغاية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي والعديد من القرارات الاقتصادية العامة خلال الفترة الاخيرة، منها تغيير مؤسسة التصنيف الدولية موديز نظرتها عن مصر وعودة تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها.

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وأشار نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما قاله رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجيًا لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، والإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة حاليًا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المؤشرات الاقتصادية دليل على التعافي الاقتصادي من ناحية، وصواب قرار تحرير سعر الصرف من ناحية ثانية، علاوة على الأهمية البالغة لتدفق السيولة الدولارية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة.

وشدد النائب، أن التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي صدرت في الأيام الأخيرة، ومنها اعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يؤكد تماما على سلامة التحركات الأخيرة وخروج مصر من الأزمة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن مصر تسير على الطريق الصحيح والقرارات الأخيرة أخرجتها من عنق الزجاجة، علاوة على ضمان سداد كل الالتزامات خلال الفترة المقبلة.

النائب نادر يوسف نسيم اللجنة الدينية مجلس الشيوخ الوضع الاقتصادى القرارات الاقتصادية

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