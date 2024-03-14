"حبيبة الشماع" آخر الضحايا.. كيف تأمن الفتاة على نفسها في المواصلات؟

توفيت منذ قليل، حبيبة الشماع الشهيرة بـ"فتاة الشروق"، بالمركز الطبي العالمي، بعد غيبوبة استمرت حوالي 21 يومًا، بعد أن قفزت من سيارة "أوبر" كانت تستقلها، بسبب قيام السائق بإخافتها بطريقة لا يعلمها أحد حتى الآن.

وتقدم “الدستور” في السطور التالية طرق كيفية حماية الفتيات أنفسهن من التحرش فى المواصلات:

- عليكِ أن تثقي بنفسك ولا تسمحي لأحد بأن يهز هذه الثقة، ولا تظهري ضعفك وخوفك أمام المتحرش.

- ضعي في حقيبتك أي شيء يمكنك أن تحمي نفسك به من الآخرين مثل بخاخ الذي يمكنك رشه على أعين المعتدي وتدافعي عن نفسك.

- تجنبي الأماكن المغلقة التي لا تحتوي على أشخاص كثيرة، وتجولي في أماكن بها أشخاص وابتعدي قدر الإمكان عن الشوارع الجانبية.

- قد يكون مفيدا جدا إذا تعلمت بعض حركات الدفاع عن النفس.

- من أهم سبل الوقاية انه إذا تعرضتِ لهذا الموقف او شاهدتي أحد يتعرض له لا تقفي ساكنة بل قدمي المساعدة على الفور.

- قومي بلفت الأنظار ومواجهة المتحرش، ومساندة الضحية كشاهدة وتهدئتها، ومن أعظم الجمعيات التي أصبح لها دورا كبيرا هي الجمعيات المساندة للمرأة التي تستطيع الضحية اللجوء اليها.

بيان وزارة الداخلية

وكانت قد

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة قفز حبيبة الشماع من سيارة على طريق السويس بـ القاهرة، ناحية مدينة الشروق، أثناء سيرها.

ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى يفيد باستقبال فتاة، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لديها إصابات بجروح في منطقة الرأس واضطراب بدرجة الوعي.

أحد شهود الواقعة أكد أنه أثناء سيره على طريق السويس شاهد الفتاة المصابة تقفز من باب السيارة الخلفي التي كانت تستقلها أثناء سيرها.

توقف الشاب لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها “تابعة لتطبيق نقل ذكي”، ولدى محاولة قائد السيارة “معاكستها” قفزت من السيارة خشية تحرشه بها وتم نقلها إلى المستشفى.