الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

الصور الأولى لحريق برج "رنين" فى حلوان

رنين
رنين

حصل "الدستور" على صور للحظة اشتعال حريق هائل في برج رنين الكائن بمدينة حلوان، صباح اليوم الخميس، وكلفت النيابة بالتحريات.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل في برج رنين بمدينة حلوان، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق البرج لمنع امتداده إلى المجاورات، تزامنًا مع فرض قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول مكان الحادث حرصًا على حياة المواطنين.

وما إن تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق ببرج «رنين» حتى تحركت إلى مكان الواقعة رفقة «الحماية المدنية»، وحضرت سيارات الإسعاف بموقع الحادث تحسبًا لوجود مصابين لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس قتل نصب حلوان حريق في برج رنين رنين

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