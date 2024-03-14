الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

عرب السويركى يقبل عرض قتل عبدربه.. أحداث الحلقة 3 من مسلسل "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

بدأت أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب، بقبول عرب السويركي (أحمد العوضي)، عرض الشخص المادي مقابل قتل عبدربه، ولكنه ذهب بالمبلغ الكبير لرياض الخولي (عبدربه) ليحكي له ما حدث، ليرد الأخير باقتنا ويقين بأن عرب لن يخونه أو يقتله وان ثقته فيه ليس لها حدود.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب، للنجم أحمد العوضي، على قناة أون.

وانقلبت أحداث الحلقة الثالثة رأسا على عقب بتفجير مفاجأة من الداية لصباح (وفاء عامر) بأن عرب السويركي هو إبن عبدربه وأن انغام هي ابنة جلال السويركي.

وكشفت أحداث الحلقة الثالثة على أن هذه الخدعة قامت بها وفاء عامر من أجل أن تتخلص من ولدها الذكر، قبل أن يقتله عبدربه، بعدما أفضى إليه شيخ العرافين بأن سينجب ذكرا وسيقتله عندما يكبر.

تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 3

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، بعرض صعب أمام عرب السويركي من أحد الأشخاص بمبلغ هائل مقابل قتل عبدربه (رياض الخولي).

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة

ويعرض مسلسل “حق عرب” بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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