الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة 3| صابرين تزور ضرتها وتطلب منها السماح

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري الحلقة 3.. شهدت العديد من التطورات في الأحداث وتضمنت العديد من المشاعر الإنسانية التي بدأت تتولد بين الأخوين.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 3

اشترك الشقيقان في تقبل عزاء والدهما بعد أن أخبر “حسين” شقيقه أنه لن يتمكن من تقبل العزاء في والدهما بمفرده.

 

صابرين تزور ضرتها

زارت الفنانة صابرين وهي أم الأخ الأكبر وزوجة الفنان محمود البزاوي "الأب الراحل"، ضرتها والتي لم تكن تعرف شيئًا عنها وتجسد شخصيتها “الفنانة بسمة”، وطلبت صابرين من ضرتها أن تسامحها على أي تصرف سيئ بدر منها.

عصابة المحامي تنوي استخدام حنين للوصول إلى دليل البراءة

تضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري كذلك تحرك محام كبير وأحد العاملين معه للبحث عن الدليل الذي كان لدى "عمر "وهو الوالد المتوفي "محمود البزاوي"، والذي من شأنه أن يتسبب في خروج رجل برئ يدعى "صفوت" من محبسه بعد أن اتهموه بمقتل فتاة تدعى حبيبة.

يقول مساعد المحامي الكبير له أن الأخوين تحت المراقبة حتى يتم الحصول منهما على الدليل الذي "يظن أنه معهم"، كما أكد المساعد أن هناك عنصر سيساعدهم في مهمتهم للوصول إلى ذلك الدليل، وهو أن الابن الأكبر"علي" للوالد المتوفي "الذي كان يملك الدليل" هو علاقة بإحدى الفتيات اللاتي يعملن في مكتب المحامي الشهير وتدعى "حنين".

قام المحامي الشهير بالتقرب إلى هذه الفتاة، والتجاوز عن أخطائها، بل والسماح لها بالتصرف في القضايا الكبيرة بعد أن كان لا يسمح لها بذلك، كما سمح لها أيضًا بالذهاب إلى عزاء والد صديقها "علي" وذلك حتى يمكنه الوصول إليه فيما بعد.

في الوقت نفسه تضمنت الحلقة إصرار شقيقة الفتاه حبيبة "خديجة" على المكوث في القاهرة، وإثبات أن "صفوت"الذي كانت شقيقتها على علاقة به بريئًا من قتل شقيقتها، وأنه وضع بالسجن نتيجة تلفيق تهمة قتل "حبيبة".

رفض خديجة ترك القاهرة حتى تأتي بحق حبيبة

إذ رفضت خديجة الذهاب إلى المنصورة واستكمال دراساتها هناك والانصياع إلى رغبة أمها، موضحة لأمها بعد جدال كبير أن السبب في ذلك هو ضميرها الذي يؤلمها نتيجة ما قالته شقيقتها المحامية حبيبة لها قبل وفاتها، إذ قالت لها أنها تعمل على حادثة خطيرة تخص أناس يضرون بالبلد، ويخربون بها، ولهم أضلع فساد في كل مكان موضحة أنها حينها لم تهتم بالأمر، وهي على يقين أنهم من قتلوها ولفقوا تهمة القتل لصفوت الذي كان يحبها ويريد الزواج منها.

 

كذلك اشتملت الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري على المضايقات التي تعرض لها كلا من الأخوين حسين وعلي في عملهما إذ تعرض حسين إلى سحب عربة الطعام التي كان يقف عليها في الشارع لبيع الطعام بحجة أنها غير مرخصة، كذلك حدث نفس الأمر مع أخيه المحامي في مكتبه.

وفي الوقت نفسه، جاءت رسائل إلى الأخوين بأن عليهما الإفصاح عن مكان الدليل الذي تركه لهما والدهما والذي يبرئ "صفوت"من تمهة القتل.

حتى انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري على تعرض الأخوين للضرب من قبل بعض البلطجية في الشارع وذلك بعد مراقبتهما.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري من بطولة عدد من النجوم على رأسهم النجوم الشباب أحمد داش،  وعصام عمر، وكذلك عدد من أبرز النجوم من بينهم صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري 

ويعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويعاد في الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض المسلسل على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويعاد الساعة 6:45 مساء.

كذلك يعرض أيضًا على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

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