يشغل بال متابعي الدراما المصرية معرفة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة "أون"، فهي من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

الآن.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة "أون" ON

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير التالى مواعيد عرض مسلسلات شهر رمضان على قناة أون.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان في ON

موعد عرض مسلسل “الكبير أوي”

يعرض مسلسل “الكبير أوى 8” بطولة أحمد مكي حصريًا في تمام الساعة 6:05 مساء.

مسلسل “الكبير أوي 8” بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

موعد عرض مسلسل "كامل العدد"

ويعرض مسلسل “كامل العدد +1”، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة حصريًا في تمام الساعة 7:30 مساء.

مسلسل “كامل العدد +1” مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة "إيجال فيلم"

موعد عرض مسلسل "بيت الرفاعى"

يعرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة حصريا في تمام الساعة 9 مساء.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

موعد عرض مسلسل "مسار إجبارى"

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر في تمام الساعة 10:30.

موعد عرض مسلسل "حق عرب"

يعرض مسلسل “حق عرب” بطولة أحمد العوضي حصريًا في تمام الساعة 12:00 صباحا

مسلسل “حق عرب” بطولة: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.