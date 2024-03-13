الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: الشركة "المتحدة" نقلت الدراما المصرية لعصر جديد

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في نقل الدراما المصرية إلى عصر جديد، وهو ما أظهره التنوع الكبير في دراما رمضان 2024، حيث قدمت الشركة أعمالًا فنية ذات ثقل اجتماعي وتاريخي وثقافي غير مسبوق، منوهًا إلى أن هذا النجاح يعكس دور "المتحدة" في تاريخ صناعة الدراما.

وأشار "صقر" في تصريحات له، إلى أن الجانب التوعوي الذي تقوم به الدراما، لم تغفله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بل كانت مرتكزًا لجميع أعمالها التي تميزت بحمل رسائل غير تقليدية، تسهم في تشكيل وبناء الوعي لدى الأجيال الحالية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، أن دراما المتحدة 2024، عكست الثقل الحضاري المصري والتنوع الذي يميز المجتمع، كما حافظت على قيمه، حيث بلورت الأعمال الفنية المختلفة القضايا الشائكة بالشارع المصري وتناولتها بجرأة معتادة ونقاش ثري يسهم في التوصل إلى حلول لها.

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الأعمال الضخمة التي قدمتها الشركة المتحدة، بروزت التاريخ الكبير الذي تتمتع به مصر في مجال الدراما، فهي متفردة ورائدة لهذا الفن عربيًا وإقليميا، مشيرًا إلى أن أعمال المتحدة ترسخ لهذه الريادة المصرية في المجال الدرامي والفني.

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