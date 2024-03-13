الأربعاء 13 مارس 2024
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أحمد الطيب: ضياع اللغة العربية ضمن مخططات الغرب الممنهجة

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

قال د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إن الكثير من أولياء الأمور الآن يفتخرون بإطفالهم عند اتقانهم للغات الأجنبية على حساب اللغة العربية :" ظاهرة مريبة وخطيرة على الأوطان العربية".

ضياع اللغة العربية 

وأضاف الطيب، خلال لقائه ببرنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر فضائية “DMC”، أن الأمة العربية تتعرض لتخطيط ممنهج خارجي، حيث الافتخار بالحديث باللغة الأجنبية دون العربية دليل هذا التخطيط:"هذا تخطيط دقيق ونحن نسير فيه بسرعة فائقة".

التخطيط الغربي 

وتابع أن هؤلاء الأطفال غير قادرين الآن على نطق اللغة العربية بشكل صحيح هم من سيحملون الأمة في العصور القادمة:"كيف سيكون الوضع آنذالك في ظل هذا التشويش للغة والثقافة؟"

وتابع "العلماء قالوا إن هناك أسماء مختصة بالله وحده سبحانه وتعالى فقط، وهناك أسماء من الممكن أن نطلقها على الغير ولكن بإطلاق مختلف عن الله سبحانه وتعالى".

أحمد الطيب شيخ الأزهر دي ام سي الإمام الطيب الدكتور احمد الطيب

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