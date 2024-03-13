الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

"مايكل" طوق نجاة بهجت الأنصاري للخروج من السجن فى الحلقة 2 من "عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

ينتظر العديد من محبي ومتابعي الفنان القدير يحيى الفخراني عرض الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة والتي تعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني العديد من الأحداث المثيرة والتشويقية، حيث ظهر عرفان الذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله وهو مصطحب مايكل وهو الشاهد الوحيد القادر على إخراج بهجت الأنصاري من الحبس بشهادته أنه يقوم ببيع الخطوط بعقود.

txt

ملخص أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. كواليس القبض على يحيى الفخراني

txt

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2: محامي يحيى الفخراني يجد الحل لإخراجه من النيابة

ويمثل مايكل طوق النجاة الوحيد الذي يمكن أن يخرج بهجت الأنصاري من مأزقه بعد شهادته، خاصة وأن الحلقة الثانية انتهت على ظهور وكيل النيابة وهو يهم لتجديد حبسهم اربع أيام على ذمة التحقيق لعدم وصول الشاهد الذي لازال مع عرفان ولم يصل النيابة بعد.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني 

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة. 

مسلسل عتبات البهجة موعد عرض مسلسل يحي الفخراني مسلسل يحي الفخراني يحي الفخراني قنوات عرض عتبات البهجة قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة من عتبات البهجة عتبات البهجة الحلقة الثالثة عتبات البهجة الحلقة 3 الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

رئيس بنك مصر: تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف وأنهينا جميع قوائم انتظار العملة الصعبة

البابا عن حادث استشهاد الرهبان بجنوب إفريقيا: حادث مؤلم ونتابع تفاصيله لحظة بلحظة

فيفى عبده: أعترف بالزواج العرفى وأعتبره فترة خطوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل