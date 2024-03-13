"مايكل" طوق نجاة بهجت الأنصاري للخروج من السجن فى الحلقة 2 من "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024..

ينتظر العديد من محبي ومتابعي الفنان القدير يحيى الفخراني عرض الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة والتي تعرض ضمن السباق الرمضاني على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني العديد من الأحداث المثيرة والتشويقية، حيث ظهر عرفان الذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله وهو مصطحب مايكل وهو الشاهد الوحيد القادر على إخراج بهجت الأنصاري من الحبس بشهادته أنه يقوم ببيع الخطوط بعقود.

ويمثل مايكل طوق النجاة الوحيد الذي يمكن أن يخرج بهجت الأنصاري من مأزقه بعد شهادته، خاصة وأن الحلقة الثانية انتهت على ظهور وكيل النيابة وهو يهم لتجديد حبسهم اربع أيام على ذمة التحقيق لعدم وصول الشاهد الذي لازال مع عرفان ولم يصل النيابة بعد.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.