عاشور يحصد 3 ذهبيات فى رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية بغانا

فاز البطل المصري أحمد السيد عاشور بثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات رفع الأثقال بوزن 102 كجم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في مدينة أكرا بغانا، خلال الفترة من 8 ذ حتى 24 مارس الحالي.

وتمكن الرباع المصري من تحقيق 3 ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع.

وبذلك يرفع أحمد السيد عاشور رصيد بعثة رفع الأثقال إلى 18 ميدالية بواقع 15 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

وكان كريم كحلة قد حقق 3 ذهبيات في وزن 96 كجم، بجانب تتويج البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 45 ك، كما حقق السيد عطية 3 ذهبيات في وزن 61 ك، وحققت نورا عصام 3 ميداليات في وزن 55 ك، بواقع فضية وبرونزيتين، كما حصل إسلام أبو الوفا على 3 ذهبيات في وزن 89 كجم.

وتستمر البعثة المصرية في حصد الميداليات خلال منافسات النسخة الثالثة عشرة من دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الحالي.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 94 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 53 ميدالية ذهبية و21 ميدالية فضية و20 ميدالية برونزية.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري للجودو كالتالي:

حقق المنتخب المصري للجودو ميدالية برونزية من نصيب اللاعب عادل حمادة وذلك في منافسات وزن تحت 60 كجم.

كما جاءت ميداليات المنتخب المصري للريشة الطائرة كالتالي:-

نجح لاعبو المنتخب المصري للريشة الطائرة في تحقيق أربع ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية وثلاث برونزيات.

كما جاءت ميداليات المنتخب المصري للريشة الطائرة كالتالي:-

نجح لاعبو المنتخب المصري للريشة الطائرة في تحقيق أربع ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية وثلاث برونزيات.

وحقق الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط بعد الهزيمة من زوجي المنتخب الجزائري بنتيجة 2/0 في الدور النهائي.

بينما حصل على الميداليات البرونزية كلًا من: "أدهم حاتم في منافسات الفردي، أدهم حاتم وأحمد صلاح في منافسات الزوجي رجال، وضحى هاني ونور يسري في منافسات الزوجي سيدات".