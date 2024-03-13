الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يتابع أعمال حديقة الفيروز بمحور عبدالمجيد محمود

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال إنشاء حديقة الفيروز بمحور عبدالمجيد محمود، بالمقطم.

وتابع رئيس الهيئة مدي انتظام خطة الإنشاء وفق الجدول الزمني المحدد لها، حيث تفقد أعمال الورش الإنتاجية في تجهيز البنية التحتية وتجهيز الأحواض التجميلية والمشايات والبرجولات والأسوار الحديدية واعمدة الانارة وتجهيزها وتثبيت العاب الاطفال والمقاعد الخشبية بطول الحديقة.

كما تفقد أعمال المركزية للتجميل في الانتهاء من الزورعات والشتلات واشكالها التجميلية مع تركيب شبكه الرشاشات لري الحديقة وفق أحدث شبكة ري. 

وكلَّف الشرشابي، باستمرار العمل والمجهود المبذول من المركزيات والإدارات العمومية المشاركة في الإنشاءات بالحديقة حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.

رئيس الهيئة يجري جولة لمحور شينزو آبي

وأجرى اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة جولة بمحور شينزو أبي وياسر رزق وعبد المجيد محمود بالمقطم حيث تفقد سيادته أعمال النظافه بالمحاور مرورا بمحور الشهيد والاسمرات ومحور عبد المجيد محمود حتي الآتوستراد كما تفقد سيادته مدي انتظام وانتشار وتوزيع العماله وفق خطط الهيئه لرفع مستوى النظافه بكافه المحاور والطرق الجديدة.

وأثنى اللواء إيهاب الشرشابي، على المجهود المبذول من المركزية للشوؤن الفنية والمركزية للنظافة على مستوى الأداء العام في إظهار المحاور والشوارع الرئيسية والفرعية بالمظهر الحضاري والجمالي مواكبة لما يتم من تطوير شامل بكل أرجاء القاهرة.

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المقطم محور عبدالمجيد محمود حديقة الفيروز هيئة نظافة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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