الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنفيذ خطة التوسع لدخول خدمة الألياف الضوئية بمختلف المناطق بمطروح

محافظ مطروح من الحدث
محافظ مطروح من الحدث

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع المهندس مايكل نجيب مدير منطقة تليفونات مطروح. 

تقديم الخدمات التليفونية


جرى خلال اللقاء مناقشة جهود المنطقة في التوسع لتقديم الخدمات التليفونية والاتصالات في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة.

 خدمة الألياف الضوئية


وأوضح مدير منطقة تليفونات مطروح، أنه جارى الإعداد لخطة التوسع مع دخول خدمة الألياف الضوئية fth  مع الانتهاء من المرحلة الأولى من توصيل الخدمة لمنطقة حتاوة ودخول ٤ كابينات جديدة واستكمال باقي المراحل لتصل إلى ٣٠ كابينة لتغطية المنطقة، وجارى العمل على إعداد البنية التحتية  وتجهيز المهام والمعدات وفقا للخطط المستقبلية، مع عمل الفوارغ مع أعمال تطوير مدخل المدينة وكذلك استعدادا لمواكبة التطوير المستقبلي لمناطق علم الروم وغيرها للتيسير على المواطنين خاصة  الأكثر كثافة مع إدراك الحاجة الملحة.

 

مواكبة التطور التكنولوجي


وأكد محافظ  مطروح على أهمية دور الاتصالات في مواكبة التطور التكنولوجي، وتوفير مزيد من الخدمات مع ما يقدمه قطاع الاتصالات من خدمات خاصة لمواكبة جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي لتغطية الاتصالات للمناطق الأكثر كثافة مع اتساع مساحة المحافظة الجغرافية والعمل على تقديم مزيد من خدمات الاتصالات والتيسير على المواطنين.

محافظ مطروح مدير منطقة تليفونات مطروح مواكبة التطور التكنولوجي توفير الخدمات مطروح

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