برؤية جماهيرية.. "نور الدين" برنامج حلو بزيادة يهدف لتربية الأبناء

لم يمر سوى يومين من شهر رمضان المبارك على إطلاق برنامج برنامج الدين لفضيلة العالم الجليل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدنية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، وانهالت التعليقات المؤيدة لفكرة البرناج التي تطرح القضايا الشائكة والرد عليها بطريقة سهلة ومبسطة للتوافق مع مختلف الفئات العمرية.

وعبرت التعليقات لعدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماع،ي أن برنامج نور الدين خطوة مهمة جدًا؛ لأن يتحرك الدعاة في مواجهة القضايا الشائكة بدون خوف أو حرج، وكذلك مواجهة الأمور الفقهية بدون عصبية.

وجاء التعليقات على البرنامج كالآتي:

برنامج "نور الدين"، يذاع على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.