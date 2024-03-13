الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

برؤية جماهيرية.. "نور الدين" برنامج حلو بزيادة يهدف لتربية الأبناء

برنامج نور الدين
برنامج نور الدين

لم يمر سوى يومين من شهر رمضان المبارك على إطلاق برنامج برنامج الدين لفضيلة العالم الجليل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدنية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، وانهالت التعليقات المؤيدة لفكرة البرناج التي تطرح القضايا الشائكة والرد عليها بطريقة سهلة ومبسطة للتوافق مع مختلف الفئات العمرية.

txt

"البيست فريند" حلال أم حرام؟.. علي جمعة يوضح حكم الشرع

وعبرت التعليقات لعدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماع،ي أن برنامج نور الدين خطوة مهمة جدًا؛ لأن يتحرك الدعاة في مواجهة القضايا الشائكة بدون خوف أو حرج، وكذلك مواجهة الأمور الفقهية بدون عصبية.

وجاء التعليقات على البرنامج كالآتي:

 

 

برنامج "نور الدين"، يذاع على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا. 

شهر رمضان المبارك الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية هيئة كبار العلماء برنامج نور الدين

الأكثر قراءة

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

خريطة نهائية بمسارات النقل البديلة لقطار أبو قير لإنهاء شكاوى المواطنين بالإسكندرية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مدينة خان يونس

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز بعد مباريات الجولة الـ28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية فى رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"