الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب السباحة يضيف 5 ميداليات في اليوم الرابع من دورة الألعاب الأفريقية

منتخب السباحة
منتخب السباحة

أسُدل الستار على منافسات اليوم الرابع وقبل الأخير لـ منتخب مصر للسباحة في النسخة الـ13 من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

ونجح المنتخب المصري للسباحة في تحقيق 5 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري للسباحة في دورة الألعاب الأفريقية إلى 27 ميدالية متنوعة بواقع 13 ميدالية ذهبية و 10 ميداليات فضية و 4 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية في اليوم الرابع كلًا من: “سارة السماني في سباق 100 متر ظهر سباحة، ومنتخب مصر للسيدات في سباق 100*4 متر حرة“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “يوسف القماش في سباق 50 متر صدر، ومنتخب مصر للرجال في سباق 100*4 متر حرة“.

بينما حصدت اللاعبة نادين عبد الله الميدالية البرونزية في سباق 50 متر صدر.

شاهندة وفا لاعبة الشطرنج : هدفي تحقيق نتائج جيدة التأهل إلى كأس العالم

تحدثت شاهندة وفا لاعبة المنتخب المصري للشطرنج بعدما توجت بأربع ميداليات متنوعة في منافسات الفردي والفرق بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

قالت شاهندة وفا:“حققت 4 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين في منافسات الفرق وميدالية ذهبية وأخرى فضية في الفردي، وكانت منافسات البطولة صعبة وقوية كثيرًا“.

وأضافت:“سأشارك في منافسات البطولة الأفريقية للفردي المقرر انطلاقها غدًا وتعد هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم، وهدفي تحقيق نتائج إيجابية وجيدة من أجل التأهل“.

واختتمت لاعبة المنتخب المصري حديثها قائلة: “أبذل قصارى جهدي من أجل مواصلة حصد الميداليات وتحقيق النتائج الجيدة“.

وحصدت البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية حتى الآن، 85 ميدالية متنوعة بواقع 48 ميدالية ذهبية و 19 ميدالية فضية و 18 ميدالية برونزية.

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