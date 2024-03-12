عادل حمادة يحصد برونزية الجودو في دورة الألعاب الأفريقية

نجح عادل حمادة، لاعب منتخب مصر للجودو في حصد المركز الثالث و الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 60 كجم بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

وتمكن عادل حمادة صاحب الـ22 عاما من الفوز في مباراة تحديد الميدالية البرونزية على بطل نيجيريا ليتمكن من حصد المركز الثالث بمنافسات الجودو وهي الأولى للبعثة المصرية في اللعبة التي انطلقت اليوم.

تضم قائمة منتخب للجودو كلًا من:”عادل حمادة وزن 60 ك، كريم أحمد وزن 66 ك، عبد الرحمن محمد وزن 81 ك، علي حازم وزن 90 ك، محمد عبدة مسعود وزن 109+، عمر سامي وزن 81 ك، هادي حسين وزن 100ك، كريم صبحي وزن 100ك، زياد أيمن وزن 90ك".

بالإضافة الى قائمة السيدات كلًا من:”نورا أحمد وزن 48 ك، تسنيم رشدي وزن 57 ك، حنين حسن وزن 57 ك، فاطمة محمد وزن 63ك، فريدة مجدي وزن 70ك، ايه إيهاب وزن 78 ك، صفا سليمان وزن 78+ ك، فرح علي وزن 78+ك". ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من” السيد محمد ابو ميدان، و عاطف مصطفى، يوجو كادوتا، و يترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو".

ويشارك منتخب الجودو في دورة الألعاب الأفريقية بعدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مرحلة الشباب، من أجل إكسابهم الخبرات اللازمة، وأيضا لانشغال المنتخب الأول بالمشاركة بالبطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتحدث باسم أمين لاعب المنتخب المصري للشطرنج، بعدما حقق أربع ميداليات في منافسات الفردي والفرق بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

قال باسم أمين: “قمنا بخوض 30 مباراة على مدار ثلاثة أيام لذلك كانت صعبة كثيرًا ولكن قمنا بتحقيق نتائج جيدة ومميزة واستطعنا حصد الميداليات الذهبية وهذا نتاج جهد كبير“.

أضاف: “استطعت تحقيق أربع ميداليات ذهبية في الفردي والفرق، كما حققت شاهندة وفا ميدالية ذهبية وأخرى فضية في الفردي، وهذه النتائج جيدة كثيرًا للشطرنج المصري“.

وعن استعدادات الفترة المقبلة، تابع: “ستبدأ منافسات البطولة الأفريقية للفردي بعد غدٍ في غانا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشطرنج، وتعد هذه البطولة قوية وصعبة كثيرًا