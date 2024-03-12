مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النقل السياحي

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن التعاون مع بنك التعمير والإسكان بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال النقل السياحى ياتى ذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى بأسعار فائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الغرف ، أن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار لرعاية مصالح الشركات السياحية والنهوض بصناعة السياحة والاستثمار السياحي.

وتتضافر كافة الجهود حاليا سواء من وزارة السياحة والآثار أو الجهات المعنية بالدولة بالتوسع في الاستثمار السياحى فى مصر وخاصة الاستثمار الفندقي، وذلك لزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة تساعد على زيادة المعروض من الغرف الفندقية لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 تنفيذا لاستراتجية الدولة للتنمية السياحية.

وحققت صناعة السياحة المصرية خلال العام المنقضى 2023 رقمًا قياسيًا في حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح، وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة السياحية 14.731 مليون سائح، بالإضافة إلى تحقيق القطاع السياحى خلال العام الماضى نمو بنسبة 33% في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9% في 2019 مقابل 1.2% في 2023.

يشار إلى وزارة السياحة والاثار تستعد لاطلاق منتج سياحى جديد وهو منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي يجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال برنامج سياحي واحد لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break، يأتي إليها السائح لقضاء 5 ليالي على عكس ما هو متبع الآن حيث أن الليالي السياحية في القاهرة لا تتعدي الليلتين.