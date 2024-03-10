مؤلف "صدفة": نناقش مشكلات جيل كامل فى المسلسل والأحداث كوميدية

تحدث الكاتب أيمن سلامة مؤلف مسلسل "صدفة" عن فكرة المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان، قائلًا: "بطلة المسلسل اسمها صدفة، وتحدث العديد من المواقف في المسلسل كأنها صدفة لكن نكتشف في النهاية إن كل ده مش صدفة وكل شيء مرتب".

وأضاف "سلامة" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "شخصية صدفة ساذجة جدًا وطبية وبسيطة وتعقد المشكلات أكثر ولا تحلها".

وتابع: "مسلسل صدفة به نوع من الكوميديا، لكننا نلقي الضوء على مشكلات جيل كامل أصبح مهتمًا أكثر بالسوشيال ميديا".

واستكمل: "تأثير السوشيال ميديا على شبابنا جرس إنذار لنا جميعًا ندقه لكي يتحمل الأهل مسئولية الأبناء" موضحًا أن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية مهمة جدًا من خلال شكل كوميدي بسيط جدًا.