الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤلف "صدفة": نناقش مشكلات جيل كامل فى المسلسل والأحداث كوميدية

مسلسل صدفة
مسلسل "صدفة"

تحدث الكاتب أيمن سلامة مؤلف مسلسل "صدفة" عن فكرة المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان، قائلًا: "بطلة المسلسل اسمها صدفة، وتحدث العديد من المواقف في المسلسل كأنها صدفة لكن نكتشف في النهاية إن كل ده مش صدفة وكل شيء مرتب".

وأضاف "سلامة" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "شخصية صدفة ساذجة جدًا وطبية وبسيطة وتعقد المشكلات أكثر ولا تحلها".

وتابع: "مسلسل صدفة به نوع من الكوميديا، لكننا نلقي الضوء على مشكلات جيل كامل أصبح مهتمًا أكثر بالسوشيال ميديا".

واستكمل: "تأثير السوشيال ميديا على شبابنا جرس إنذار لنا جميعًا ندقه لكي يتحمل الأهل مسئولية الأبناء" موضحًا أن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية مهمة جدًا من خلال شكل كوميدي بسيط جدًا.

صدفة مسلسل صدفة مؤلف مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة مساء dmc

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج توشك على الانتهاء من تصوير "صدفة"

الأكثر قراءة

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه.. ونقلة غير مسبوقة للتليفزيون»

سعر الدولار اليوم الأحد 10-3-2024 في البنك المركزي والبنوك المصرية للتعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى